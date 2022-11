Tenha consigo um bombeiro de dezembro a janeiro

Após 29 anos a angariar milhões de dólares para instituições de caridade na Austrália, os bombeiros australianos reúnem-se, nesta época natalícia, para o lançamento do 30º calendário solidário. E, como já é tradição, a iniciativa não passou despercebida.

Os fundos obtidos com esta iniciativa revertem para instituições de caridade, onde se realizam pesquisas médicas para tratar doenças graves que afetam crianças. Para além desta causa, os bombeiros orgulham-se de que parte da verba angariada seja doada a refúgios de animais.

Para celebrar os 30 anos desta causa, seis bombeiros foram convidados, no passado mês de outubro, a participar no programa da Kelly Clarkson, o que “os deixou muito entusiasmados porque se trata do maior talk-show dos Estados Unidos”, sublinha Sherryn Hollioake, diretor criativo do calendário dos bombeiros australianos.

Dennis Fay, Brenden Purvis, Bem Wallace, Ricky Smith e Matt Ross são alguns dos nomes que fazem parte da 30ª edição desta missão solidária.

Para além de alguns dos nomes dos participantes, em comunicado, a organização dá a conhecer algumas das instituições para as quais revertem os fundos. Como por exemplo o “Council of Australian Volunteer Fire Associations (CAVFA)”, que recebe material para os bombeiros voluntários e a “Kids With Cancer Foundation”, onde as verbas revertem para a ajuda famílias e hospitais australianos.