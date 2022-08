Temporada Cruzada traz arte de Joana Vasconcelos a Paris

Joana Vasconcelos apresenta uma nova instalação, intitulada Árvore da Vida (Arbre de Vie), na Sainte-Chapelle de Vincennes, Paris, entre 14 de setembro de 2022 e 15 de janeiro de 2023. A escultura site-specific terá 13 metros de altura, 354 ramos e mais de 110.000 folhas bordadas à mão. Com curadoria de Jean-François Chougnet, o projeto é levado a cabo em colaboração com o Centre des Monuments Nationaux (CMN) e integra a Temporada Cruzada, que celebra o intercâmbio cultural entre Portugal e França.

Dez anos após a grande exposição individual no Palácio de Versalhes, a artista portuguesa nascida em Paris regressa a outro importante monumento histórico daquele país, a Sainte-Chapelle de Vincennes, localizada no extremo leste da cidade das luzes.

A Árvore da Vida foi buscar inspiração à obra-prima de Gian Lorenzo Bernini, Apolo e Dafne (1622–1625), que retrata o conto mitológico da ninfa que escolheu transformar-se em loureiro para escapar aos avanços amorosos do deus Apolo. Diante deste poderoso gesto de autodeterminação e independência, Joana Vasconcelos concebeu o seu estágio final de transformação do loureiro em que Dafne se tornou.

Nas palavras da artista plástica, “para sermos fiéis à beleza e sensualidade de Dafne, criámos uma árvore elegante e sumptuosa. Emergindo do piso da Sainte-Chapelle, a obra cria um diálogo com seu entorno deslumbrante, usando cores quentes e muito dourado. Começámos a bordar folhas em casa durante o confinamento e acabámos a criar uma escultura têxtil que homenageia o poderoso gesto de liberdade de Dafne num cenário de imposição. Na verdade, esta obra também representa uma afirmação da

vida para além das restrições da pandemia”.

Tendo em conta a história da capela, a obra também presta tributo ao fundamental papel desempenhado por Catarina de Médici, não só na finalização das obras da mesma, mas também na decisão de plantar em seu torno milhares de olmos. Uma das mais poderosas mulheres da Europa no seu tempo, era movida pelo ideal humanista, colecionadora de arte, dinamizava exposições e patrocinou um importante programa de mecenato artístico que durou três décadas.

Obra site-specific, a Árvore da Vida reforça a ligação entre a terra e o céu. Estabelece um diálogo com a arquitetura da Sainte-Chapelle de Vincennes, chegando aos 13 metros de altura, e com os belíssimos vitrais do espaço, espelhando tonalidades quentes na matéria prima do têxtil e na luz que a obra irradia.

As suas mais de 110.000 folhas foram todas elaboradas à mão e em muitas delas se aplicou a tradicional técnica do canotilho de Viana do Castelo.

Avança o curador Jean-François Chougnet que “um elo vertical entre o céu e a terra, a árvore é de facto um símbolo do relacionamento do homem com Deus na Bíblia. Porque dá sombra, é um lugar para ficar, um lugar privilegiado para se encontrar. A Bíblia termina no Apocalipse com uma árvore da vida que dá frutos todos os meses e cujas folhas são remédios no meio da Jerusalém celestial. Símbolo de prodigalidade, generosidade e vida eterna, mas também recorda ao ser humano que não tem poder absoluto sobre as pessoas e as coisas. A árvore lembra-lhe que deve viver com respeito pelo ambiente”.

Ainda na mesma semana em Paris, a Fundação Joana Vasconcelos leva a cabo a segunda edição das conferências internacionais REBOOT: Artistic Sustainability – Beyond Green, que arranca às 09h00 de sexta-feira dia 9 de setembro no espaço de Le Carreau du Temple em Paris. Depois do sucesso do ano passado, que reuniu no Atelier Joana Vasconcelos em Lisboa relevantes nomes do mundo das artes, regressam os debates sobre a sustentabilidade do planeta. Como explica a artista: “criando uma reflexão que tenta espelhar as diferentes nuances do pensamento contemporâneo e contribuindo para um futuro de maior consciência cívica, de acordo com os princípios de igualdade, liberdade e fraternidade que queremos ver no mundo”.

E até 2 de outubro, também em França, e também no contexto da Temporada Portugal França 2022, oportunidade ainda para desfrutar da arte de Joana Vasconcelos em Lille3000. Com a carta branca concedida pelo evento a partir do conceito de Utopia, a artista plástica concebeu uma exposição individual para a Maison Folie Wazemmes e duas Valquírias de grande escala. A primeira, Martha, envolveu a cena dançante e a comunidade local, enquanto a segunda, Simone, dá as boas-vindas a todos quantos chegam à estão de comboio Gare Lille Flandres.

De lembrar que ainda este ano, durante o mês de Fevereiro, Joana Vasconcelos foi agraciada com o título de Oficial da Ordem das Artes e Letras pelo Ministério da Cultura Francês, pelo seu contributo para as artes plásticas e a cultura, na França e no mundo.

#portugalpositivo