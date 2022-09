Temporada Cruzada regressa em força já este mês

A Temporada Cruzada entre França e Portugal faz o seu regresso em setembro com obras monumentais, teatro, gastronomia e festas ao ar livre com figuras da cultura portuguesa a marcarem presença em Paris e noutras regiões gaulesas.

Após mais um verão em que as ruas das principais cidades francesas se esvaziaram para aventuras noutras latitudes, os franceses voltam à rotina habitual com muitas propostas culturais portuguesas e a presença de muitos artistas lusos em Paris e noutras cidades francesas.

Desde logo, Joana Vasconcelos, artista portuguesa nascida em Paris, vai marcar presença em diferentes formatos: Já esta semana, Joana Vasconcelos realiza na capital francesa a conferência Reboot com a sua fundação. Este encontro é dedicado à sustentabilidade artística e vai discutir o futuro dos museus, do artesanato e a ligação entre a comida e a arte contando para isso com o antigo diretor do Centro Pompidou Bernard Blistène ou o ‘chef’ de pastelaria Pierre Hermé.

Na semana seguinte, a 14 de setembro, abre ao público a obra “Árvore da Vida”, uma estrutura monumental de 13 metros de metal, revestida de tecido, instalada na capela do castelo de Vincennes. Esta obra pode ser vista até 15 de janeiro de 2023.

A artista portuguesa vai fazer também parte da celebração têxtil entre Portugal e França que vai acontecer na cidade de Clermont-Ferrand. Joana Vasconcelos estará presente na exposição principal do Festival Internacional de Tecidos Extraordinários, “Imagine!”, enquanto outros artistas portugueses como Olga Noronha, Sara Bichão, Flávia Vieira, Rute Rosas e Hugo Brazão terão obras na exposição “From Skin to Skin”.

Já instalado como diretor do Festival de Avignon, o maior festival de teatro do mundo, Tiago Rodrigues vai estrear a peça “Na medida do possível”, no Teatro Odeon, em Paris, no âmbito do Festival de Outono. Esta peça pode ser vista entre 20 de setembro e 14 de outubro.

Também Pedro Penim, diretor do Teatro Nacional D. Maria II, vai apresentar em Paris a sua peça “Pais & Filhos”, no Theatre de la Ville, entre 28 de setembro e 01 de outubro.

No dia 23 de setembro, diferentes manifestações culturais portuguesas vão marcar a Cidade das Luzes, com animação de DJ Branko que vai misturar, em direto, criações originais dos artistas Salomé Lamas, Add-Fuel e Augusto Brazio. Estas imagens misturadas com música vão ser projetadas na fachada do edifício da Câmara Municipal de Paris.

Ainda entre 23 e 25 de setembro, decorre o festival Food Temple, no Carreau du Temple, em Paris, uma mostra inteiramente dedicada à gastronomia, que este ano se consagra a Portugal. Para além de degustações, mostra de produtos locais e um ‘brunch’ de domingo, a comida tipicamente portuguesa será acompanhada por cinema, fotografias e conferências.

A Temporada Portugal-França é uma iniciativa de diplomacia bilateral entre Portugal e França que visa aprofundar o relacionamento cultural entre os dois países que se iniciou em fevereiro de 2022 e vai decorrer até outubro de 2022 com eventos e iniciativas nos dois países.

