Temporada Cruzada entre Portugal e França vai começar

A abertura da Temporada Cruzada entre França e Portugal vai juntar, este fim de semana, em Paris, artistas portugueses, da música às artes plásticas, assim como os chefes de Estado dos dois países.

A celebração é feita, esta sexta à noite, no palácio do Eliseu, com o Presidente francês, Emmanuel Macron, a oferecer uma jantar ao homólogo português, Marcelo Rebelo de Sousa, bem como a ministros dos dois Governos e a figuras de relevo da comunidade portuguesa.

A música portuguesa e francesa invadem, também esta sexta-feira, a Philarmonie de Paris, uma das salas mais recentes e aclamadas da capital francesa, com o concerto “Portugal Revê”, com a Orquestra da Picardia a tocar obras de Fernando Lopes-Graça e Maurice Ravel, com obras de Anne Victorino D’Almeida e Benjamin Attahir a serem estreadas no âmbito desta Temporada.

A Philarmonie vai receber, no sábado, a abertura oficial desta Temporada com um concerto de Maria João Pires, acompanhada pela Orquestra Gulbenkian. Neste concerto, chamado Mar, serão ouvidas obras de Pedro Amaral, Chopin e Debussy.

Na tarde de sábado, é ainda inaugurada oficialmente a exposição “As Três Graças” da autoria de Pedro Cabrita Reis, no Jardim das Tulherias, junto ao Museu do Louvre. Esta inauguração vai contar com a presença de Marcelo Rebelo de Sousa.

No domingo, vai ser a vez de inaugurar de uma exposição nas grades do Panteão francês com fotografias do Panteão português e textos que mostram as diferenças e semelhanças entre os dois monumentos, que acolhem os grandes vultos dos dois países.

No Theatre de la Ville, no domingo, vai decorrer uma homenagem à lusofonia, com uma manhã repleta de leituras e ateliês de poesia para os mais novos, cabeçudos de Viana do Castelo. O concerto “Mosaïque des voix lusophones”, no Theatre du Chatelet, vai juntar artistas de fado, morna, bossa nova e samba, entre outros géneros musicais.

Ainda na Philarmonie, no domingo, Carminho e Camané vão protagonizar um concerto dedicado ao fado, acompanhados pelos seus músicos.

A Temporada França-Portugal 2022 é uma iniciativa de diplomacia bilateral entre Portugal e França, que visa aprofundar o relacionamento cultural entre os dois países.

Até outubro, a programação inclui espetáculos, exposições e gastronomia, entre outros.

