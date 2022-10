Temporada Cruzada entre os compromissos de Cravinho em Paris

O Ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, estará em Paris esta quinta e sexta-feira, passando a agenda da deslocação à capital francesa pela UNESCO, pelas comemorações da Temporada Cruzada e por um encontro com a homóloga Catherine Colonna.

Na quinta-feira de manhã, o Ministro João Gomes Cravinho reúne-se com a Diretora-Geral da UNESCO, Audrey Azoulay, seguindo-se uma visita à exposição permanente de obras de arte da organização.

No âmbito da Temporada Cruzada Portugal-França 2022, cujo programa termina a 31 de outubro, o MNE visita a exposição “L’âge d’or de la Renaissance portugaise”, no Museu do Louvre, e assiste à peça de teatro “Dans la mesure de l’impossible”, encenada pelo português Tiago Rodrigues, no Teatro Odéon.

A Temporada Cruzada renova e reforça os laços históricos e culturais existentes entre Portugal e França, dando-lhes um novo impulso, contemporâneo e europeu. Ao longo deste ano de atividades realizaram-se perto de meio milhar de eventos culturais, abrangendo cerca de 150 cidades dos dois países.

Na sexta-feira de manhã, o Ministro João Gomes Cravinho tem reunião agendada com a MNE francesa, Catherine Colonna. Os chefes da diplomacia dos dois países vão debater questões bilaterais, da agenda europeia e assuntos internacionais.