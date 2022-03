Temporada Cruzada com programa de mentoria para empresárias

A Temporada Cruzada entre Portugal e França conta com um programa de mentoria para mulheres empreendedoras no ramo da música. Conferências decorrerão em Paris e começam esta terça-feira.

A MEWEM France, a LABA e a Associação Profissional de Músicos Artistas e Editoras Independentes em Portugal organizarão encontros entre mulheres empresárias e/ou líderes francesas e portuguesas no setor da música, com o intuito de criar um espaço direcionado para cooperação artística, cultural e empresarial.

Serão escolhidas duas mulheres líderes experientes e duas empresárias em ascensão que sejam empreendedoras nas áreas da gestão, edição, editoras, gravadoras, relações-públicas, desenvolvimento de mercados, etc. Reunir-se-ão como parte do programa de mentoria em França e em feiras de música em França e Portugal.

Serão realizadas diferentes reuniões, nomeadamente no Laboratório Westway, em Guimarães, e no Marché des Musiques Actuelles (MaMA) em Paris sobre as questões da mentoria feminina nos setores da música.

#portugalpositivo