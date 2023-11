Tempestade Ciarán: dois mortos na Bélgica

A tempestade Ciarán provocou dois mortos na Bélgica, ambos na cidade de Gand.

Esta tarde foi uma criança de cinco anos que faleceu numa área de jogos na Henri Storyplein, da cidade de Gand.

Um ramo de uma árvore partiu e atingiu duas crianças. O segundo, de três anos, ficou ferido.

Na manhã de quinta-feira, uma árvore no Parque da Cidadela, no centro da cidade de Gand caiu sobre dois caminhantes. Uma mulher de 64 anos ficou mortalmente ferida, enquanto que a sua filha de 31 anos sobreviveu ao choque, mas foi levada para o hospital com uma perna partida.

A maioria dos voos de Bruxelas com destino a Portugal, Espanha e França foram atrasados ou cancelados.

A Bélgica está em alerta laranja devido à intensidade dos ventos até às 23 horas de quinta-feira.

Vários países europeus contam vítimas mortais devido ao mau tempo, entre os quais França e Espanha.