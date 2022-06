“Temos que ter orgulho da nossa presença na Alemanha”

No âmbito das comemorações do 10 de Junho em Berlim, o embaixador de Portugal Francisco Ribeiro de Menezes marcou presença no evento “Nem Tudo é Saudade”, onde enfatizou o orgulho de se ser português na Alemanha

A festa “Nem Tudo é Saudade”, levada a cabo pela associação 2314, recebeu inúmeros portugueses e cidadãos de outras nacionalidades. O diplomata Francisco Menezes aproveitou a oportunidade para “saudar e felicitar as associações que se disponibilizam, com grande dedicação e trabalho, à promoção e organização de eventos deste cariz”.

À margem do evento, o embaixador explicou ao BOM DIA a importância do associativismo para este tipo de iniciativas. Francisco Menezes refere que “têm levado a cabo uma reflexão bastante aprofundada entre eles, trabalhando com outras entidades e entidades baseadas na Alemanha, os conselheiros das comunidades, com a ASPPA e várias outras organizações”.

O diplomata considera natural esta mudança de feição do associativismo “porque há hábitos antigos e tradições que são difíceis de passar aos mais jovens e o confinamento de dois anos não ajudou, de maneira nenhuma, a manter essa mobilização”.

“O associativismo pode manifestar-se de várias formas. Temos um associativismo digital, de troca de ideias, de solidariedade social, e o mais tradicional, que não se perdeu por completo, que com o regresso à normalidade creio que possa voltar a conhecer uma expressão mais parecida com a que teve no passado”, reitera o Francisco de Ribeiro.

O embaixador termina as declarações sobre esta temática enfatizando que “há várias formas de associativismo” e que lhe parece que “a comunidade portuguesa na Alemanha está muito viva, com muita garra e vontade de continuar”.

Sobre o certame “Nem Tudo é Saudade”, o diplomata considera que “tudo neste evento foi muito feliz, até mesmo o nome dado à celebração. Portugal não é um país exclusivamente saudosista, é um cada vez mais moderno, voltado para o futuro, inovador, o que se reflete na nossa atividade na Alemanha”.

O diplomata aproveitou também a oportunidade para deixar uma mensagem às comunidades, reiterando que “os portugueses têm muitos motivos para ter orgulho em serem portugueses na Alemanha e no resto do mundo.” Acrescenta ainda que Portugal “é um país respeitadíssimo, um parceiro muito interessante, útil e confiável para a Alemanha”. “É uma comunidade organizada, ordeira, trabalhadora que dá um contributo muito importante para a vida alemã”, usando o exemplo reforço da participação dos portugueses na vida política alemã, onde Portugal tem “pela primeira vez uma deputada no Bundestag e muitos mais jovens a querer entrar na vida política”.

