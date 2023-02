“Temos que mostrar que merecemos estar no Mundial de râguebi”

Portugal tem de mostrar no Europe Championship deste ano que mereceu qualificar-se para o Mundial de râguebi, afirmou o selecionador Patrice Lagisquet dois dias antes de receber a Bélgica na primeira jornada do Grupo B.

Em declarações à agência Lusa, o técnico que voltou a conduzir os ‘lobos’ à maior competição internacional da modalidade, após a presença em 2007, admitiu não saber se a responsabilidade é “maior” devido ao estatuto de ‘mundialista’, mas frisou o grau de exigência que isso comporta.

“Não sei se a responsabilidade é maior, mas temos de mostrar que merecemos qualificar-nos para o Mundial, e que o nível do nosso jogo é bom o suficiente para estarmos lá. Não diria que é uma responsabilidade, mas sim uma exigência que temos de ter com nós mesmos”, atirou Patrice Lagisquet.

O Europe Championship 2023 começa no sábado e disputa-se, agora, num formato diferente do habitual ‘round robin’ (todos contra todos a uma volta), onde a equipa que somasse mais pontos nos cinco jogos disputados era ‘coroada’ campeã europeia.

A partir deste ano, o torneio foi alargado de seis para oito seleções, que disputam uma fase de grupos, com duas ‘poules’ de quatro equipas cada, que apuram os dois primeiros classificados para as meias-finais, enquanto os dois últimos irão disputar a permanência no ‘Championship’.

Sobre o novo de formato, Lagisquet preferiu não pronunciar-se, mas advertiu que “o nível competitivo não será melhor” do que nos anos anteriores, embora isso lhe permita utilizar os primeiros jogos para alargar a base de ‘recrutamento’, dando mais experiência internacional a alguns jogadores.

“Vamos usar alguns jogadores diferentes nestes dois primeiros jogos, com a Bélgica e a Polónia, dar algumas oportunidades a jogadores que não as têm há algum tempo”, confirmou o técnico.

Sobre os objetivos da seleção portuguesa para este torneio, em particular, Lagisquet assumiu que quando Portugal entra numa competição “tem de ser para ganhar”, um ‘lema’ que carrega para todos os jogos, incluindo os que Portugal disputou “com Japão, Itália e Geórgia” nos últimos dois anos.

No entanto, “o grande objetivo” de Portugal será “continuar a melhorar, mostrar evolução no seu nível de jogo e que é capaz de competir com as melhores equipas do mundo”, definiu o técnico francês.

A Bélgica, adversário de sábado, é uma “incógnita”, uma vez que “mudou de treinador”, enquanto a Polónia, que Portugal visita em 11 de fevereiro, beneficiou do novo formato competitivo para ser ‘repescada’ do Trophy, o escalão abaixo do ‘Championship’.

“O importante nestes dois primeiros encontros será focar no nosso jogo. Temos de respeitar o adversário, mas pensar nos nossos processos e em implementar o nosso plano de jogo, que tem de ser ambicioso com estes dois adversários”, traçou Lagisquet.

O último jogo do Grupo B será em casa, com a Roménia, um adversário que Portugal não venceu “nos últimos dois anos” e que constituirá “o primeiro grande desafio” deste ano, que Portugal terá de “ganhar para assegurar o primeiro lugar do grupo e jogar as meias-finais em casa”, muito provavelmente com Espanha ou Geórgia, favoritos no Grupo A.

A fase de grupos do Europe Championship 2023 disputa-se entre 04 e 19 de fevereiro, enquanto as meias-finais estão previstas para 04 e 05 de março e a final para 18 ou 19 de março.