Temos negócio.

Este gajo com ar de palerma, sou eu! E porque é que partilho esta foto? Porque já partilhei esta foto num grupo do WhatsAap e a minha amiga Paula, impressionadíssima, referiu que eu tinha feito a barba e cortado o cabelo. E começa aqui a nossa conversa.

Comprei hoje no Bazarão do Continente uma máquina de cortar cabelo. Fiz as contas e o retorno do investimento seria efectuado em três cortadelas!

Comecei a cortar mas a meio, quando iria passar o corte do lado esquerdo para o lado direito, deu-me a moleza e achei que o melhor seria continuar no dia seguinte. Um gorro na cabeça e disfarçaria a situação. Porém, a senhora que vive comigo foi contra e cortou-me o restante! Ficou porreiro, não ficou?