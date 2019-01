– Temos de parar. Já ninguém pára. Postei agora uma publicação no Facebook sobre o futuro do trabalho. Eu não acredito no futuro do trabalho, sabes? Em 2019, a OIT, Organização Internacional do Trabalho, celebra o seu centésimo aniversário e o debate vai ser em torno do futuro do trabalho na era da digitalização e da robotização. Mas, diz-me, porque é que é o trabalho que nos define? Porque razão quem não trabalha não é nada e um self-made man é alguém bem sucedido… no trabalho? O nosso paradigma de sociedade está completa e absurdamente errado!