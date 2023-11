Tem vídeos do 25 de Abril? A Cinemateca procura-o

A Cinemateca Portuguesa está à procura de filmes amadores inéditos sobre a revolução de 25 de Abril de 1974, para os salvaguardar, porque são “uma fonte inestimável para compreender o século XX português”, foi esta sexta-feira anunciado.

“Sabemos que muitos portugueses filmaram o 25 de Abril, em Lisboa e no resto do país, e temos a certeza de que esta campanha revelará muitas imagens inéditas da revolução, alargando o sentido do que se encontra no cinema profissional ou na televisão”, afirmou esta sexta-feira o diretor da Cinemateca Portuguesa, José Manuel Costa, em comunicado.

Esta campanha de recolha de filmes foi lançada pela Cinemateca, em conjunto com a Comissão Comemorativa dos 50 anos 25 de Abril, e tem como objetivo “salvaguardar e difundir” um património cinematográfico para memória futura.

José Manuel Costa lembra que “os filmes amadores não eram sujeitos à censura do Estado Novo nem a quaisquer limitações ou formatações prévias, o quer faz deles uma fonte inestimável para compreender o século XX português”.

A Cinemateca procura filmes em película de pequeno formato – 9,5 milímetros (mm), 16 mm, 8mm e Super 8 – para depois serem identificados, catalogados, digitalizados e consultados “para fins de investigação”.

Com a autorização dos proprietários, os filmes também poderão vir a ser disponibilizados ‘online’ na Cinemateca Digital e “usados como imagens de arquivo em novas produções audiovisuais”.

“E estamos obviamente disponíveis para recolher imagens de outros períodos históricos além do 25 de Abril tendo em conta a importância dos filmes amadores para contar a nossa história coletiva recente”, sublinhou José Manuel Costa em comunicado.

A Cinemateca lembra que tem um centro de conservação – o Arquivo Nacional das Imagens em Movimento – com cofres climatizados que “permitem retardar a inevitável degradação química da película, garantindo a longevidade das imagens nos seus suportes originais”.

Todos os detalhes sobre este apelo de recolha de filmes podem ser consultados na página oficial da Cinemateca Portuguesa, em www.cinemateca.pt.