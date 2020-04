Tem um Tesla Model 3? Leia isto

Quando a Tesla lançou o Model 3, equipou o veículo com uma câmara voltada para o condutor e passageiros, localizada no espelho retrovisor. Quase três anos depois, essa câmara, incluída em todos os carros Model 3, permanece inativa.

De acordo com o Electrek, a Tesla ainda não implementou um recurso que use esta câmara, mas, uma vez, uma atualização de software referiu-se à câmara como estando vinculada ao Piloto Automático e à “Rede Tesla”, que deveria ser uma próxima frota de táxis robóticos operada pela Tesla.

Especula-se que a Tesla possa usar a câmara para monitorizar a atenção do motorista ao usar o Autopilot e monitorizar passageiros numa frota partilhada de carros autónomos, a fim de desencorajar o vandalismo dos carros – daí a referência para “Rede Tesla”.

No ano passado, Elon Musk disse que a câmara seria ativada com a frota de “robotáxi” no ano seguinte, ou seja, 2020. Agora, o empresário confirmou que a câmara servirá para impedir as pessoas de vandalizar carros quando estiverem a ser conduzidos automaticamente. “Destinada à monitorização de vandalismo num futuro robotáxi. Além disso, o carro tem janelas transparentes, portanto a espionagem tem valor limitado”, acrescentou.

A ideia é que a câmara registe o interior do carro durante uma viagem com a Tesla Network para garantir que tudo corre sem problemas.

Além disso, também já foi sugerido que a Tesla poderia usar a câmara como parte do seu recurso Sentry Mode, a fim de registar arrombamentos dos seus veículos.

De acordo com o Futurism, Musk também já tinha sugerido que poderia ser usado como parte do “recurso Caraoke”, permitindo que motoristas e passageiros se gravassem a si mesmos a cantar juntos, como parte de uma versão de software do ano passado.

Um pedido de patente da Tesla também sugeriu que a câmara poderia fazer parte de um “sistema de personalização” que poderia adaptar as configurações, dependendo de quem está sentado no banco do motorista.