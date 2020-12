Tem questões sobre o Brexit? Coloque-as à Secretária de Estado

O BOM DIA entrevista a Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas numa emissão online através do Facebook e do YouTube sobre o Brexit.

Berta Nunes, Secretária de Estado das Comunidades, estará em direto na próxima sexta-feira, dia 18 de dezembro, para uma entrevista em que serão abordadas questões relacionadas com a situação dos portugueses residentes no Reino Unido e o impacto do Brexit.

Aproveite a oportunidade para esclarecer as suas dúvidas, enviando desde já para o BOM DIA as questões que deseja que coloquemos à Secretária de Estado, e assista à emissão especial de dia 18 de dezembro, às 10:30 de Lisboa e Londres, no YouTube e Facebook do BOM DIA.

As questões podem ser enviadas por e-mail para info@bomdia.eu, com o assunto “Brexit”, mais tardar até quarta-feira, 16 de dezembro, ao meio-dia.