Tem medo de ir a um psicólogo?

E se imaginasse ir ao Psicólogo como se fosse o barro, a argila ou o gesso nas mãos do oleiro.

Seria mais fácil?

O Psicólogo ajuda-o de forma guiada, presente e sustentada a examinar-se, a conhecer-se, a compreender-se, a estar consciente da forma como se senta, levanta, pensa, caminha, descansa, espera, escuta, etc no sentido de depois se formar, modelar, desenvolver em harmonia e equilíbrio.

Como um vaso nas mãos do oleiro, ir ao Psicólogo pode ser uma forma de ao observar a sua vida, o seu quotidiano, a sua rede social, o seu desempenho, a sua intimidade, a sua dificuldade, ter vontade de a fazer de novo como um vaso novo trabalhando a sua saúde física, psicológica, social, espiritual, profissional, familiar e de lazer.

Como um vaso nas mãos do oleiro, ir ao Psicólogo pode ser uma maneira de perceber sem julgamentos nem culpabilizações como foi modelando o seu “barro”, a sua “argila” ou o seu “gesso” ao longo do tempo.

Como um vaso nas mãos do oleiro, ir ao Psicólogo pode ser uma oportunidade de descobrir as propriedades, formas, qualidades, forças e características deste seu “barro”, desta sua “argila” ou deste seu “gesso” modelado ao longo do tempo.

Como um vaso nas mãos do oleiro, ir ao Psicólogo pode ser uma ocasião para se criar e recriar no sentido da obra de arte conforme com a sua missão ou sentido de vida.

Não significa isto, contudo, abandonar-se nas mãos do Psicólogo, deixar-se ser moldado, manipulado, condicionado ao seu gosto e de acordo com os seus valores.

Significa sim ter um espaço e tempo seu onde pode conversar, crescer, descobrir-se através de várias fases, peça por peça, como o “barro”, a “argila” ou o “gesso”, passando de uma forma maleável e flexível em que está aberto a novas soluções, caminhos e respostas para uma forma mais definida e mais estável em que é capaz de lidar bem com dificuldades, fricções e adversidades.

Significa sim ter alguém que utilizando “instrumentos e ferramentas adequadas” o ajuda, incentiva e indica a remendar, ajustar, refazer, retirar ou cortar bocados do seu “barro”, da sua “argila” ou do o “gesso” que não fazem falta e a trabalhar os pormenores e detalhes da sua obra no sentido de realçar a sua beleza e tesouros escondidos.

Significa sim ter alguém que de forma confiante, dedicada, atenta, responsável e disponível o auxilia na construção dos seus sonhos concretos, únicos e irrepetíveis.