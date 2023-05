Tem alergias? A Opel pensou em si

Os veículos Opel ajudam a manter o ar mais limpo. São impulsionados por tecnologias de propulsão altamente eficientes que reduzem as emissões, com os modelos elétricos alimentados a bateria e os híbridos plug-in a oferecerem uma condução localmente livre de emissões.

No interior, mecanismos de purificação eficazes permitem que todos os passageiros respirem livremente. Um excelente exemplo disto é o sistema de qualidade do ar de última geração Intelli-Air “Clean Cabin”, que está disponível para todos os membros da família Astra, incluindo o particularmente dinâmico topo de gama Opel Astra GSe (consumo de combustível de acordo com o WLTP: 1,2-1,1 l/100 km, emissões de CO 2 26-25 g/km; ambos combinados), no qual é até proposto de série.

Estes sistemas são ainda mais importantes na primavera e no verão, quando milhões de pessoas que sofrem de alergias voltam a ser afetadas pela febre dos fenos. Uma boa climatização interior tem várias vantagens: Contribui significativamente para o bem-estar do condutor e dos passageiros, evita a irritante comichão nos olhos e no nariz e, ao mesmo tempo, garante uma maior segurança para todos os utilizadores da estrada.

Inteligente e altamente eficaz: Controlar a qualidade do ar interior com o sistema Intelli-Air

No Opel Astra, vencedor do “Volante de Ouro 2022”, os engenheiros instalaram um sistema de qualidade do ar inteligente e particularmente eficaz chamado Intelli-Air. Este sistema combina filtros de ar e de partículas altamente eficazes com um sistema de monitorização da qualidade do ar. Controla continuamente o estado do ar interior, iniciando uma renovação automática quando o ar se torna viciado. A qualidade do ar é controlada pela posição da saída de ar de recirculação. Quando a qualidade do ar exterior é má, o sensor de qualidade do ar do automóvel (AQS) fecha a abertura para que não entrem poluentes no interior do automóvel. No entanto, se o ar interior estiver viciado ou contaminado, por exemplo, devido ao fumo ou ao pó na roupa, a saída de ar abre-se para fornecer ar mais limpo aos passageiros.

Graças ao sistema Intelli-Air, o ar interior do novo Astra mantém-se tão limpo quanto possível. Os passageiros podem até comprová-lo por si próprios: o sistema informa-os da qualidade do ar através do grande ecrã tátil a cores. Apresenta um emoji em forma de automóvel que se baseia no índice internacional AQI (Air Quality Index). A cor do emoji muda consoante o estado do ar no interior do veículo. A qualidade do ar no habitáculo é monitorizada por um sensor PM 2.5 que deteta partículas com uma dimensão de até 2,5 micrómetros.

Em duplicado: Os filtros combinados de partículas e de carvão ativado filtram gases e odores

O sistema Intelli-Air assegura bons padrões de qualidade do ar no habitáculo do Astra em conjunto com os filtros combinados de partículas e de carvão ativado originais da Opel, elementos que também estão disponíveis em muitos outros modelos da marca. Estes são compostos por duas camadas e, por isso, não só mantêm as partículas fora do interior, como também filtram odores e gases como o ozono. O melhor de tudo é que o pólen é quase eliminado a 100%.

A qualidade dos filtros cumpre as normas mais exigentes. O material do filtro é repelente à água, o que evita que congele no inverno ou que se torne o lar de bactérias. Apesar do elevado desempenho do filtro, é garantida uma boa permeabilidade ao ar. O filtro deve ser substituído uma vez a cada 12 meses para garantir um ar interior puro durante todo o ano. Um sistema de gestão do filtro informa o condutor quando é necessária uma substituição.

Comportamento ideal durante a época dos pólenes

Qualquer um de nós pode desempenhar um papel importante na sua própria proteção contra um ataque de febre dos fenos enquanto conduzimos. Com uma elevada concentração de pólen, deve conduzir o seu automóvel com as janelas fechadas e deixar que o sistema Intelli-Air e os filtros tratem do resto. Isto também beneficia a segurança rodoviária – se os condutores tiverem de espirrar com mais frequência, o risco de acidentes aumenta. No trânsito do centro da cidade, por exemplo, um automóvel pode percorrer 20 metros no tempo que demora a espirrar; a 100 km/h, o condutor pode não ter os olhos na estrada durante mais de 50 metros. É preferível aconselhar-se previamente sobre a previsão atual dos pólenes, por exemplo, junto dos serviços meteorológicos locais.

Além disso, os condutores devem abster-se de tomar medicamentos, porque os chamados anti-histamínicos podem causar sonolência. A roupa deve ser despida na casa de banho, e não no quarto e o cabelo deve ser lavado à noite, para que o pólen não entre na almofada. Uma lavagem com cloreto de sódio de manhã e à noite acalma o nariz irritado e um pano húmido sobre os olhos alivia a comichão. Além disso, a proteção contra o pólen e as grelhas para pó fino nas janelas oferecem uma barreira adicional e ajudam a manter o ar interior limpo.