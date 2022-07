Tem 17 anos, é português e já brilha no European Le Mans Series

Com apenas 17 anos, o português Guilherme Oliveira conquistou a primeira vitória em corridas de automóveis e logo no prestigiado European Le Mans Series (ELMS). Ao vencer a categoria LMP3 nas 4 Horas de Monza, o piloto ascendeu ao quarto lugar do campeonato, mantendo legítimas aspirações à conquista do título e isto na época de estreia na competição.

Aos 17 anos, Guilherme Oliveira tornou-se o piloto português mais jovem de sempre a vencer uma corrida do European Le Mans Series, o mais importante campeonato europeu de protótipos. Revelando uma rapidez e maturidade impressionantes, o jovem piloto de Vila Nova de Gaia triunfou nas 4 Horas de Monza, na categoria LPM3, aos comandos de um Ligier JS P320 da equipa Inter Europol.

Uma jornada de glória que começou a ser construída logo na qualificação, depois da sua equipa ter conquistado um lugar na primeira fila da grelha de partida, por intermédio de Nico Pino, com o companheiro de equipa chileno de Guilherme Oliveira a tirar bom partido da afinação desenvolvida pelo piloto português durante os primeiros treinos

Mas foi, verdadeiramente, nos 240 minutos que durou a corrida que Guilherme Oliveira e os seus dois colegas de equipa se destacaram, chegando ao primeiro triunfo da temporada e confirmando serem uma das mais rápidas e eficientes triplas da categoria LMP3 do ELMS. Uma vitória suada, mas merecida, na qual o piloto português teve um papel preponderante na fase final da corrida disputada no emblemático Autódromo de Monza.

“A equipa delineou uma estratégia de corrida que conseguimos pôr em prática e que se revelou perfeita e que foi, para além do bom desempenho de todos os pilotos da equipa, o fator de sucesso”, explica o jovem piloto português, dias depois de saborear o champanhe da vitória nas 4 Horas de Monza.

“Sabíamos que seríamos obrigados a fazer uma paragem extra nos últimos 15/20 minutos de prova, devido ao consumo de combustível que, em Monza, é sempre elevado. Assim, estrategicamente, a equipa optou por estender, ao máximo, o turno do Charles Crews (um americano que completa o trio de pilotos da equipa de Guilherme Oliveira) e fazer o Nico Pino rodar no segundo turno com pneus usados, para que eu fosse o último piloto a entrar em pista e pudesse tirar todo o partido do derradeiro jogo de pneus novos disponíveis. E só posso dizer que a tática resultou em pleno: recuperei 20 segundos nos 40 minutos finais da corrida para os primeiros e fiz uma ultrapassagem final arriscada (por fora, na Variante Ascari) para dar à equipa a primeira vitória do campeonato. E ainda terminei a corrida com oito segundos de vantagem sobre o segundo classificado, uma recompensa pelo enorme esforço físico e psicológico que tive de fazer dada a responsabilidade de estar ao volante no último terço da prova”, explica Guilherme Oliveira.

Depois de múltiplos triunfos no Karting, esta foi a primeira vitória de Guilherme Oliveira nos automóveis e logo numa disciplina tão competitiva como o ELMS. Uma proeza que, naturalmente, orgulha o jovem piloto: “De facto, conseguir o primeiro trunfo em corridas de automóveis no European Le Mans Series é uma grande honra e só posso ficar muito contente com isso. Depois dos azares na época de preparação no Asia Le Mans Series e nas duas primeiras corridas da temporada, esta vitória, em Monza, para além da satisfação pessoal, recompensa o excelente trabalho que a equipa tem vindo a desenvolver desde o início da época”.

Na sequência da vitória na corrida de Monza, a equipa de Guilherme Oliveira subiu à quarta posição do campeonato na categoria LMP3, mantendo legítimas aspirações à conquista do título, quando faltam ainda disputar três provas, precisamente em Barcelona, Spa-Francorchamps e Portimão. “Estamos a apenas 14 pontos dos líderes. Isto permite-nos ainda alimentar o sonho de festejar a conquista do campeonato ‘em casa’, em Portimão, na última prova do calendário e pelo ritmo que temos demonstrado em todas as provas, parece-me realisticamente viável”.

No próximo dia 28 de agosto realiza-se a quarta prova do calendário do ELMS, no Circuito de Barcelona de Montmeló.

