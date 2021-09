Telmo Rodrigues e a traidora

Apaixonado por canções românticas que revelam a essência deste intérprete no seu dia-a-dia, Telmo Rodrigues apresenta “Traidora (traidor)”.

Um dos temas que habitualmente costuma tocar nos seus concertos, à qual decidiu unir os ritmos do reggaeton, sonoridades com as quais se identifica.

“Traidora (traidor)” é o tema que se segue, após a apresentação do EP – “Momentos”, o cartão-de-visita deste jovem cantor, é revelador da sua versatilidade interpretativa sem que com isso abandone um registo que o caracteriza, o romantismo . Seja nas melodias mais apaixonadas como nos ritmos mais dançáveis, as suas influências são facilmente encontradas no mundo da pop latina.

“Traidora (traidor)” é um tema envolvente e emotivo que convidamos a descobrir pela voz de Telmo Rodrigues.