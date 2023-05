Telmo Pires através do fado

“Através do Fado”, disco de Telmo Pires, vai ser apresentado, ao vivo no ciclo Há Fado no Cais, dia 23 de junho no Centro Cultural de Belém (CCB).

Depois de “Fado Promessa”, em 2012 e “Ser Fado”, em 2015. “Através do Fado” é o terceiro álbum gravado e produzido em Portugal, onde Telmo Pires assume também a responsabilidade de coprodutor, ao lado de Davide Zaccaria, músico e produtor dos álbuns anteriores.

O artista considera o seu último trabalho “um álbum puro”, tendo como base musical a guitarra portuguesa, viola de fado e baixo.

“Através do Fado” inclui também dois temas inéditos: “Só o meu canto”, segundo Telmo Pires, “uma melodia forte com a reflexão de que nada nos pertence” e “No espelho”, cantado à capela no Fado Vianinha de Francisco Viana.

Com o tema “Era uma vez” criou um “fado-canção melódico que convida a dançar, cuja letra fala ironicamente do que se vive atualmente na cidade mais linda do mundo”: «Era uma vez, toda a gente se juntava, para à noite ir à farra lá na tasca do Marquês, mas hoje em dia, está tudo remodelado, neste hostel não há fado nem se percebe português!».

É parte do seu percurso, que começou em 2001 com “Chansons-Fado-Lieder”, e sobretudo os temas do seu último disco, que Telmo Pires leva ao palco do CCB, “num concerto muito especial.