Telma Monteiro perde vaga mas ainda pode ir aos Jogos de Paris

A judoca Telma Monteiro, sem competir há seis meses após lesão grave, perdeu a vaga direta no apuramento para os Jogos Olímpicos de Paris2024, mas consegue estar em zona elegível devido à “realocação de quota”.

Na atualização hoje do ranking de apuramento olímpico, após a realização do Grand Slam de Antália, Portugal mantém sete judocas em zona virtual de apuramento, mas Telma Monteiro deixou de ser a 17.ª e última direta em -57 kg.

A falta de competição da judoca do Benfica, bronze nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016, tem deixado Telma Monteiro em perda, sem possibilidade de somar pontos, com os últimos a serem obtidos em setembro, no Grand Slam de Baku (7.ª).

A judoca, de 38 anos, tem o mais vasto palmarés da modalidade em Portugal, com um bronze olímpico, quatro títulos de vice-campeã mundial, seis de campeã europeia e numerosas medalhas, muitas das quais no circuito internacional.

Após Tóquio2020, Jogos realizados em 2021, Telma Monteiro revelou a vontade de continuar no circuito e apurar-se para Paris, naqueles que podem ser os seus sextos Jogos Olímpicos, após Atenas2004, Pequim2008, Londres2016, Rio2016 (bronze) e Tóquio2020.

Na corrida a Paris2024, e além de Telma Monteiro, agora na ‘realocação de quota’ – os lugares remanescentes de quota para os judocas com maior número de pontos -, Portugal tem em zona virtual de apuramento Catarina Costa (-48 kg), Bárbara Timo (-63 kg), Patrícia Sampaio (-78 kg), Rochele Nunes (+78 kg), Jorge Fonseca (-100 kg) e João Fernando (-81 kg).

Os dois últimos, judocas do Sporting, saíram de Antália com bons resultados: Jorge Fonseca, bronze em Tóquio2020 e duas vezes campeão mundial, foi medalha de ouro, e João Fernando conquistou o bronze.

Resultados que permitiram a Fonseca subir cinco lugares nos -100 kg, em que é agora 10.º, enquanto João Fernando continua fora do apuramento direto, mas subiu quatro lugares em -81 kg, reforçou os pontos e é o primeiro judoca logo após as entradas diretas.

De Antália vieram também boas notícias para a jovem Taís Pina, de 19 anos, que foi medalha de prata, voltando a dar bons indicadores na cena internacional, num ano em que já tinha ficado à porta das medalhas no Grand Slam de Paris, em quinto.

A judoca do Algés e Dafundo saltou da 40.ª para 32.ª em -70 kg, mas ainda distante da zona de apuramento.

O apuramento para os Jogos de Paris2024 encerra oficialmente em junho, estando previsto entre 25 de junho e 08 de julho as listas finais e a realocação das últimas quotas pelos Comités Olímpicos e Federação Internacional de Judo.

O calendário mundial tem em abril vários campeonatos continentais, entre os quais os Europeus, em Zagreb (25 a 28 de abril), enquanto os Mundiais estão agendados para Abu Dhabi entre 19 e 24 de maio, já depois dos Grand Slam de Dushanbe (Tajiquistão) e de Barysy (Cazaquistão).