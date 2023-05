Telma Monteiro perde na estreia em Doha

Telma Monteiro foi a quinta dos seis judocas portugueses que já competiram nos Mundiais em Doha a cair logo no primeiro combate, ao ser derrotada esta terça-feira pela eslovena Kaja Kajzer, na categoria de -57 kg.

A judoca do Benfica, de 37 anos e que no currículo conta com quatro medalhas de vice-campeã mundial (2014, 2010, 2009 e 2007) e uma de bronze (2005), esteve isenta na primeira ronda, mas a sua entrada no tatami acabou por ser curta.

Frente a Kaja Kajzer (21.ª do mundo), que tinha afastado a polaca polaca Julia Kowalczyk (26.ª), Telma Monteiro (11.ª) chegou até meio do combate, já depois de ambas terem sofrido um castigo, momento em que foi surpreendida com um ippon de Kajzer.

No rosto da judoca, a que mais vezes subiu a pódios em Mundiais e Europeus, foi notória a desilusão, num momento em que não tem tido a superioridade de outrora, mas segue em zona de apuramento para os Jogos Olímpicos de Paris2024, que podem ser os seus sextos.

Em Doha, Telma Monteiro foi a quinta judoca portuguesa eliminada logo no primeiro combate que efetuou, depois da vice-campeã europeia Catarina Costa (-48 kg), de Maria Siderot e Joana Diogo (-52 kg) e de Rodrigo Lopes (-60 kg).

A exceção foi a estreante absoluta Raquel Brito (-48 kg), judoca do Algés e Dafundo, que no primeiro dia da competição, no domingo, fez três combates na ABHA Arena.

A seleção portuguesa ainda terá em competição até sexta-feira mais cinco judocas.

Bárbara Timo, que foi medalha de bronze nos Mundiais do último ano (-63 kg) e vice-campeã em 2019 (-70 kg), entra em ação na quarta-feira, dia em que também competem Anri Egutidze e João Fernando, ambos em -81 kg.

Na quinta-feira será a vez de Joana Crisóstomo (-70 kg) e na sexta caberá a Patrícia Sampaio fechar a participação lusa.

Em Doha, a seleção tem duas baixas importantes, dos olímpicos Jorge Fonseca, bicampeão mundial (2019 e 2021) e bronze olímpico (2021), e Rochele Nunes, a recuperarem de lesões.