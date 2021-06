Telma Monteiro em sétimo nos Mundiais de judo

A judoca Telma Monteiro terminou os Mundiais de Budapeste em sétimo lugar em -57 kg, depois de perder na repescagem com a sérvia Marica Perisic, por ippon, no quarto combate que disputou na Arena Laszlo Papp.

Telma, 10.ª do mundo, sai destes campeonatos com duas vitórias e duas derrotas, estas últimas nos quartos de final, com a japonesa Momo Tamaoki (quinta), após mais de 10 minutos de combate, e, depois, com Perisic (22.ª), após três castigos, novamente no ‘golden score’.

Antes, a judoca do Benfica, quatro vezes vice-campeã mundial e que ficou isenta da primeira ronda, venceu no quadro principal a búlgara Ivelina Ilieva (22.ª) e húngara Andrea Karman (118.º), ambas por ipppon.