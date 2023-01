Telma Madeira vai representar Portugal no concurso Miss Universo

Telma Madeira, atual Miss Portugal, prepara-se para entrar já este fim de semana na 71.ª edição do concurso Miss Universo, que se realiza na madrugada de 15 de janeiro em Nova Orleães, nos Estados Unidos da América.

Na competição preliminar realizada esta quinta-feira, 12 de janeiro, a Miss Portugal participou no desfile de biquínis, que nesta edição contou com uma grande novidade: todas as candidatas desfilaram com uma capa personalizada por cada País participante. Telma Madeira vestiu uma capa estilizada e pintada pelos utentes da Delegação de Ponte de Lima da APPACDM (Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental), criação alusiva à depressão e ao bullying, problemáticas que a Miss Portugal viveu na sua adolescência.

Na trajetória até ao Miss Universo 2022, Telma Madeira esteve envolvida em atividades de promoção da saúde mental, assim como direcionadas para a sustentabilidade e preservação ambiental.

A Miss Universe Portugal 2022 Telma Madeira foi selecionada pela Organização CNB Portugal, que em 2022 celebrou o 10.º aniversário do Miss Queen Portugal com uma digressão nacional por todos os Distritos de Portugal Continental, Açores, Madeira e Comunidades Portuguesas de França, Suíça e Estados Unidos da América, tendo culminado na Final Nacional que se realizou no dia 5 de novembro em Viana do Castelo.

Anteriormente, Telma Madeira venceu o Miss Queen Portugal em 2017, que lhe conferiu a oportunidade de representar Portugal no Miss Earth 2018 onde se classificou no Top 8 e a tornou, assim, na Miss Portuguesa mais bem classificada dos principais certames internacionais de beleza. No mesmo ano, Telma venceu o Miss Mediterranean 2018 no Chipre e em 2019 ficou no 4.º lugar do Miss Global City 2019 na China. Desde então, tem sido o rosto de diversas marcas nacionais e realizado trabalhos de moda, apresentação e publicidade, em Portugal e no exterior.