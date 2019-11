Televisão espanhola lança série sobre viagem de Fernão de Magalhães

A televisão pública espanhola, RTVE, anunciou em Madrid que está a preparar uma série internacional de aventuras sobre a primeira viagem de circum-navegação do globo feita por Sebastião Elcano e o português Fernão de Magalhães.

A RTVE explica em comunicado de imprensa que se trata de uma coprodução internacional com um “grande orçamento” liderada pelo organismo público de radiodifusão espanhol e terá quatro episódios de sessenta minutos, filmados em língua espanhola com uma equipa de artistas e técnicos “de grande nível”.

A primeira viagem à volta do Mundo, a bordo da nau Victoria, começou em 20 de setembro de 1519, em Sanlúcar de Barrameda, no sul de Espanha, e terminou em 06 de setembro de 1522, no mesmo local.

Fernão de Magalhães, que planeou a viagem que foi financiada pelo reino de Espanha, não terminou a expedição, uma vez que morreu nas Filipinas, em 1521, aos 41 anos, tendo esta sido concluída por Juan Sebastián Elcano.

A RTVE afirma que tem por objetivo “por em imagens, pela primeira vez, a aventura trepidante de um grupo de marinheiros a caminho do desconhecido através de uma série de ação que utiliza os códigos do género de aventuras e apela aos telespetadores de todo o mundo”.

“O sonho de Magalhães foi terminado pelo marinheiro basco Juan Sebastián Elcano”, conclui a televisão pública espanhola.

O filme é produzido no quadro das comemorações em curso para assinalar o V centenário da viagem.