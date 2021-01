Teletransporte não é para amanhã mas já esteve mais longe

Uma Internet quântica viável, segundo a qual as informações armazenadas em qubits são partilhadas por longas distâncias através do entrelaçamento quântico, inauguraria uma nova era de comunicação.

Uma equipa de cientistas do Department of Energy do Fermilab, da Caltech, da Harvard University, do Jet Propulsion Lab da NASA e da University of Calgary deram um passo significativo na direção de tornar a Internet quântica realidade.

De acordo com um artigo publicado no dia 4 de dezembro no PRX Quantum, a equipa conseguiu teletransportar qubits de fotões, a primeira demonstração de teletransporte quântico sustentado de longa distância. Os investigadores conseguiram que a informação atravessasse cerca de 43,4523 quilómetros de cabo de fibra ótica.

Apesar das tentativas anteriores, esta distingue-se por ser a primeira vez que o teletransporte de informação quântica se tornou possível numa distância tão longa.

Além disso, os investigadores experimentaram duas redes separadas (Caltech Quantum Network e Fermilab Quantum Network), atingindo uma fiabilidade superior a 90%.

“Estamos muito satisfeitos com os resultados”, disse Panagiotis Spentzouris, diretor do programa de ciência quântica do Fermilab e um dos co-autores do artigo. “Esta é uma conquista fundamental no caminho para a construção de uma tecnologia que redefinirá a forma como conduzimos a comunicação global”, acrescentou, em comunicado.

Para além de poder ser muito útil no desenvolvimento de um serviço de Internet quântica, este grande passo pode revolucionar o armazenamento e a computação de dados.

O teletransporte quântico baseia-se numa transição de estados quânticos de um lado para o outro. A transferência é realizada usando o entrelaçamento quântico, segundo o qual duas partículas se ligam de tal forma que as informações chegam em simultâneo, independentemente da distância.