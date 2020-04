Telescola torna RTP Memória líder de audiências

A RTP Memória foi “líder de mercado” na segunda-feira entre as 09:00 e as 11:20, com 16,3% de ‘share’, no dia do arranque do #EstudoEmCasa, destinado aos alunos do ensino básico, divulgou a RTP.

Em comunicado, a RTP refere que no dia em que arrancou o projeto de ensino à distância, “a RTP Memória foi o canal mais visto junto do ‘target’ 04-14 anos, registando 42,3 mil espetadores e uma quota de 14,3%”.

Mais detalhadamente, no ‘target’ 04-14 anos, a faixa horária entre as 08:00 e as 12:00, a RTP Memória registou 37,6% de ‘share’ [quota de mercado], entre as 12:00 e as 15:00 teve 21,8% de ‘share’ e no período das 15:00 e 18:00, a quota de mercado foi de 15,4%.

De acordo com a RTP, a matemática foi “a disciplina mais vista”, no âmbito das aulas à distância #EstudoEmCasa.

“OS 10 programas vistos do dia, junto das crianças, são aulas de #EstudoEmCasa”, refere, apontando que “matemática do 3.º e 4.º anos conquistou a maior plateia”, com 194,9 mil espetadores, “o que corresponde a quota de mercado de 42,4%”.

“No ‘top dez target’ (4-14 anos) dos programas mais vistos do dia, todas as disciplinas têm uma plateia com mais de 100 mil alunos”, acrescenta.

No que respeita ao ‘site’ #EstudoEmCasa, este registou um total de “201.510 visitas, 894 mil ‘pageviews’ e 150 mil visitantes”, refere a estação pública.

“É a terceira área mais visitada da RTP Online, depois do RTP Play (353 mil visitas) e da área de Notícias (253 mil visitas)”, acrescenta.

“Também na RTP Online foi registado esta segunda-feira um total de um milhão de visitas (+53%), três milhões de ‘pageviews’ (+86%) e 638 mil visitantes (+38%). Das 10 páginas mais visitadas do site RTP, quatro são páginas do #EstudoEmCasa”, conclui.