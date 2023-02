Tejo foi cenário para debater recursos humanos com foco na lusofonia

A Associação Portuguesa de Gestão das Pessoas (APG) apresentou, no último dia 22, o programa de atividades para este ano numa iniciativa realizada “a bordo” de uma embarcação adaptada para eventos, da empresa WATERX, nas águas do rio Tejo, em Lisboa. Dentre as novidades anunciadas, estão três momentos internacionais: HR Digital 2023, International People & Business Week e 54th International People Conference.

O evento HR Digital 2023 destaca-se por ser um novo evento da APG dedicado às novas tecnologias na Gestão de Pessoas, realizado em parceria com a NOVA SBE e com o media partner oficial o MIT Tech Review Brasil & Portugal.

“Este será um marco em Portugal, juntando palestrantes convidados de várias partes do mundo”, disse a APG.

Por sua vez, o International People & Business Week terá lugar em outubro e irá acolher a reunião oficial da EAPM – European Association for People Management, reunindo todas as Associações Europeias numa semana dedicada à discussão sobre os temas que marcam a atualidade e o futuro da Gestão de Pessoas na Europa e no Mundo.

Por fim, o 54th International People Conference é uma evolução do Encontro Nacional da APG, que levou centenas de participantes ao Porto em 2022. Este ano, e com a sua marca renovada para “International People Conference”, o Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa, vai receber, no dia 20 de outubro, um grande público que terá a oportunidade de discutir a temática “Experience People”, um conceito voltado para, segundo a APG, a experiência das pessoas nas organizações e no mundo, face às novas tecnologias, nomeadamente o desenvolvimento de novas Inteligências Artificiais.

Pedro Ramos, presidente da APG e CEO da KEEPTALENT Portugal, avança também que este tema surge do conceito “laboratório, que todas as pessoas estão a viver com o desenvolvimento tecnológico e social neste momento”, uma necessidade de “experienciar as pessoas”, e o melhor que elas nos trazem para as organizações.

Novas atividades

No que toca aos eventos nacionais propostos para este ano pela APG, a série APG PEOPLE HUB terá destaque, começando a Tour dia 22 de março no ISLA, em Santarém. Outra das novidades reveladas aos participantes no evento em Lisboa foi o lançamento do 15° Encontro Nacional de Jovens RH, que, este ano, conta com um conceito “festival de verão”, a realizar-se em junho no Parque Municipal de Oeiras, com o apoio da Câmara Municipal de Oeiras e da Fundação Marquês de Pombal.

A iniciativa inovadora no rio Tejo revelou também as novas ofertas formativas da APG, como a segunda Edição da Certificação Internacional em Happiness Manager e a nova Certificação Internacional em Well Being.

Elsa Carvalho, vice-presidente da APG, introduz também o novo projeto “Leadership Hub”, que pretende reforçar a promoção da Liderança em Portugal.

“O projeto “Comunidades APG” foi reforçado com a integração de novas comunidades dentro da APG em 2023, bem como o Grupo Português de Coaching da APG, numa nova fase que pretende expandir os horizontes da promoção do Coaching em Portugal”, disseram os responsáveis por esta Associação.

A grande novidade foi, porém, a introdução do novo HUB PESSOAS, um ecossistema digital e físico com conteúdos multi-formato associados à revista PESSOAS (marca APG) que, em 2023, regressa à Associação.

Ricardo Fortes da Costa, vice-presidente da APG e novo diretor da Revista, menciona que esta é uma nova forma de consumirmos conteúdos, mantendo o “formato mais sério”, mas introduzindo “conteúdos mais leves” e de entretenimento que pretende envolver a todos numa viagem interativa entre diferentes plataformas, com conteúdos de vídeo, videocasts, podcasts, artigos de investigação, artigos de opinião, novas rubricas e ainda um novo formato da revista, que conta com um novo branding e imagem.

Gestores e diretores “embarcaram” na ideia

Dezenas de líderes de empresas, gestores, diretores de diversas áreas, além de empresários e especialistas em Recursos Humanos e Gestão de Pessoas, com grande relevância para a lusofonia, participaram nesta iniciativa da APG.

Leandro Barros, empresário, empreendedor e palestrante brasileiro, afirmou que essa interação entre profissionais do ramo de RH possibilita crescimento e abre portas importantes no mercado de trabalho.

“Estou muito honrado pelo convite da APG para representar os Açores como gestor das pessoas e conhecer o projeto magnífico da WATERX e a grande história do empresário João Meunier de Mendonça. Retornei aos Açores com a missão de partilhar este grande aprendizado, além de ter tido a oportunidade de marcar dois novos treinamentos para os meses de abril e maio em Lisboa”, frisou este responsável, que está a investir na região autónoma dos Açores.

“Revelamos ao mundo um projeto que coloca Portugal e a APG no mapa global da Gestão de Pessoas e Negócios. Vamos trazer o melhor do mundo a Portugal, mas também vamos partilha aquilo que de melhor fazemos com os outros países. Será um ano fantástico para a APG e para a nossa comunidade de gestão de pessoas”, finalizou Pedro Ramos, presidente desta Associação.

(Texto e fotos de Ígor Lopes)