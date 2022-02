Teixeira dos Santos: a média é a ambição dos medíocres

O antigo ministro de Estado e das Finanças Fernando Teixeira dos Santos foi esta quinta-feira orador convidado num almoço-debate, promovido pelo International Club of Portugal (ICP), subordinado ao tema “Desafios Económicos Inadiáveis para o necessário Crescimento de Portugal”, e comentou a evolução da economia lusa ao longo dos últimos anos.

No Sheraton Lisboa Hotel & Spa, local que tradicionalmente acolhe os encontros promovidos pelo ICP, Teixeira dos Santos discursou perante uma audiência composta por convidados e membros associados oriundos das mais variadas áreas de negócios.

O debate foi conduzido por Manuel Ramalho, presidente e fundador do ICP, e iniciado após a leitura de uma nota biográfica pelo deputado social-democrata Eduardo Teixeira.

Para este evento, o antigo governante alicerçou o seu discurso naqueles que considera serem “os pilares estruturais essenciais para a economia portuguesa, que até já não são novos”.

Inspirado por quatro obras de autores internacionais, Teixeira dos Santos não deixou de focar a sua atenção naquilo que considera ser “Portugal pós-pandemia, um país que nos próximos tempos vai necessitar de cuidados para se restabelecer face às feridas abertas na economia nacional”.

O livro “A insustentável leveza do ser”, do checo-francês Milan Kundera, deu o mote para uma série de comparações entre dados da economia portuguesa, recolhidos desde os anos 60, e os restantes países da União Europeia e da zona euro.

Neste âmbito, Teixeira dos Santos fez notar que à escala mundial “somos um país privilegiado” por estarmos no 38.º lugar no Índice de Desenvolvimento Humano (dados de 2020), mas vincou que à luz da atual taxa de crescimento de produtividade, Portugal iria demorar 293 anos para atingir a média europeia.

“A produtividade em Portugal, antes do 25 de abril, representava 35% da média dos países europeus. Passámos para os 47% nos anos seguintes à adesão à UE em 1986 e, atualmente, este índice representa 54% da média europeia. De quanto tempo vamos precisar para que se atinja a média europeia? A média é a ambição dos medíocres, mas eu sentir-me-ia muito satisfeito se atingíssemos a média dos países europeus neste momento”, realçou.

Para a segunda parte da sua intervenção, o ex-Ministro, nascido na Maia em 1951, reservou como tópico “Os pilares da produtividade”, uma clara alusão à obra “Os pilares da terra”, do britânico Kent Follet.

“A produtividade e o crescimento económico dependem de três grandes pilares para a produtividade: o capital humano, a intensidade de capital e ‘outros fatores'”, defendeu.

A nível de capital humano, Fernando Teixeira dos Santos elogiou o crescente nível de escolaridade dos portugueses, mas não escondeu o desânimo por considerar que o país continua “abaixo dos parceiros europeus” e que “há várias lacunas ao nível de qualificações em toda a hierarquia da organização empresarial”.

A intensidade do capital foi outro dos pilares mencionados, e neste sentido Teixeira dos Santos explicou que Portugal tem um índice de capacidade de trabalho que representa apenas 50% da média europeia. Estes números, aliados a um investimento médio de 17% do PIB português na economia nacional, também mereceram críticas por parte do antigo governante.

O terceiro e último grande pilar apontado por Teixeira dos Santos está relacionado com fatores tecnológicos, institucionais, normativos, culturais e sociais, que na sua opinião “influenciam o sistema produtivo e afetam a sua eficiência”.

Recordando, de seguida, a grande crise vivida entre 2008 e 2013, o antigo membro dos XVII e XVIII Governos Constitucionais liderados por José Sócrates chamou à atenção para os problemas estruturais que têm afetado e continuam a afetar a economia portuguesa.

A estes entraves associou as “décadas de défice externo, o desnível entre a relação de importações e exportações, o desequilíbrio das finanças públicas e o peso do Estado, que tem vindo a exigir a captação de fundos da economia privada”. “Andamos em busca do equilíbrio perdido”, rematou citando o francês Marcel Proust.

Em jeito de conclusão, Teixeira dos Santos assumiu ser altura de “virar a página” e partir em busca de um “admirável mundo novo”.

Com esta última referência ao livro de Aldous Huxley, o orador convidado aproveitou para sensibilizar a audiência para aquilo que acredita que sejam as apostas nas tendências e oportunidades no futuro.

“Para um crescimento sustentável, temos de olhar sobretudo para fenómenos como o envelhecimento da população, dado demográfico que pode abrir novas oportunidades, para as alterações climáticas e para a transformação digital. É extremamente relevante que se invista no capital humano, na modernização tecnológica, num crescimento económico mais previsível, na promoção de uma a solidez financeira da economia, assentada no equilíbrio externo e no equilíbrio orçamental, na simplificação dos processos administrativos, na redução do peso do Estado e num novo sistema fiscal”, finalizou.

Teixeira dos Santos é licenciado em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto, realizou o seu PhD em Economia pela Universidade de Carolina do Sul, nos Estados Unidos da América, e doutorou-se na área da Economia na Faculdade de Economia da Universidade do Porto, faculdade onde foi também professor.

A nível político, Teixeira dos Santos exerceu funções enquanto Secretário de Estado do Tesouro e Finanças, entre 1995 e 1999, e foi Ministro das Finanças de 2005 a 2011. Entre julho e outubro de 2009, acumulou ainda o cargo de Ministro da Economia e da Inovação.

Em 2005 foi agraciado como Grande-Oficial da Ordem do Infante D. Henrique e uma década depois recebeu a Grã-Cruz da Ordem Militar de Nosso Senhor Jesus Cristo.

O almoço-debate desta quinta-feira deu continuidade à iniciativa do ICP, que recentemente teve como oradores convidados António Saraiva, presidente da Confederação Empresarial de Portugal, António Mendonça e Pedro Reis, candidatos a Bastonário da Ordem dos Economistas, e Henrique Gouveia e Melo, atual Chefe do Estado-Maior da Armada Portuguesa.

Grupo 8, AM48, VazConstroi, BLX Bragalux, Carclasse, LeasePlan, International Cultural Club of Portugal, DoubleTree, RXF, Casino Estoril, CCISSP, Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, By The Music, I Have The Power e Lisbon Film Orchestra são os principais apoiadores desta iniciativa.

O BOM DIA marcou presença enquanto media partner.

Veja aqui a intervenção completa do antigo governante.