Tecnológica portuguesa BI4ALL expande-se para a Suíça

A BI4ALL escolheu a Suíça para abrir em setembro a sua primeira sucursal “Nearshore” no cá fora e vai contratar mais 50 especialistas em tecnologias de informação que se vão juntar aos “mais de 20 no Brasil, dez na Macedónia do Norte e na Polónia”, e “cerca de 40 no Porto”, explicou o CEO José Oliveira ao Jornal Económico.

A empresa sediada no Porto nasceu em 2002 e foi considerada uma das “Top 10 Big Data” de serviços e consultadoria de análise de dados(Analytics) na Europa em 2020. Está especializada no processo de Transformação Digital e Data Strategy e consultoria nas áreas de Data Analytics, Big Data, Artificial Intelligence, CPM e Software Engineering”, segundo fontes da empresa, que pretende tornar-se no primeiro hub tecnológico português.

A previsão de faturação este ano é de 23 milhões de euros, que pretendem duplicar em 2023 para 47 milhões, com 500 colaboradores, disse José Oliveira sobre o plano de expansão que foi apresentado aos jornalistas na quarta-feira.

A escolha da Suíça explica-se pelos 12 clientes locais e pela maior facilidade de acesso a empresas multinacionais com maior disponibilidade financeira em mercados em que a empresa já tem clientes, como Dinamarca, Alemanha, Suécia e Noruega.

Segundo o CEO português, a empresa pode não conseguir concorrer com os preços baixos das empresas indianas, nem deve ser comparada com multinacionais com milhares de funcionários, “que fazem tudo mas não são especialistas”.

A BI4ALL por outro lado é como uma “boutique especializada”, sem concorrentes diretos, e que tem mercado e competitividade na europa, desenvolvendo produtos adaptados a necessidades específicas de grupos de clientes. O CEO explica ainda que a multinacional não tem concorrentes em Portugal “a esse nível” e que o seu mercado “é lá fora”, no norte da Europa.

José Oliveira aponta a vantagem de conseguir “captar e fixar talento junto das universidades portuguesas e através das academias próprias, como na NOVA Information Management School (NOVA IMS), ou na Escola 42, e com outras instituições de ensino superior portuguesas, ou o Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), com o qual desenvolvem contato através de Nuno Barboza, antigo vice-presidente da Johnson & Johnson.

A nova multinacional fez este ano um investimento de oito milhões de euros nas novas instalações do “hub tecnológico da cidade BI4ALL”, com capacidade para 500 postos de trabalho.

