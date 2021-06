Tecnologia permite descobrir mistério velho de meio século

Trabalhadores que testam equipamentos de investigação subaquática dizem ter encontrado os destroços de um pequeno avião nas profundezas do lago Folsom, na Califórnia. A confirmar-se, podem ter resolvido um mistério com 56 anos.

As imagens de sonar mostram o contorno de um avião, coberto por uma espessa camada de lodo, cerca de 50 metros abaixo da superfície do Folsom, na Califórnia.

Jeff Riley, técnico ambiental da Seafloor Systems, contou à CNN que os colegas conseguiram detetar os destroços porque os níveis de água no lago norte-americano estão baixos devido às condições extremas de seca que assolam grande parte do oeste dos Estados Unidos.

Depois de analisarem os dados de Tyler Atkinson, que testava um pequeno barco de levantamento não tripulado, a equipa voltou ao lago com um mini-submarino controlado remotamente. Como a visibilidade era de apenas quinze a dezoito centímetros, não conseguiram fazer grandes avanços.

Perante esta dificuldade, a equipa decidiu montar uma unidade de sonar no submarino e voltou à área na semana passada. Quando chegaram ao fundo do lago, viram que os destroços “eram claros como o dia“, disse Riley.

Os trabalhadores da empresa recolheram imagens da cauda do avião e da hélice, que parecem corresponder à descrição de um Piper Comanche 250, que caiu no lago no dia de Ano Novo, em 1965, após uma colisão no ar.

Na altura, o corpo do piloto foi encontrado, mas as autoridades nunca chegaram a descobrir os destroços nem os três passageiros que estavam a bordo.