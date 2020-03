Teatro em linha em tempos de isolamento

Procurando contribuir para a melhoria do tempo passado em isolamento resultante do estado de emergência decretado para a corrente quinzena no contexto pandémico da Covid-19, período no qual se celebraria publicamente os 34 anos de actividade continuada da companhia Cegada e o Dia Mundial do Teatro (a 27 de março), as referidas efemérides serão celebradas pela partilha de conteúdos digitais, disponibilizados de forma totalmente acessível, nas redes sócias e plataformas informáticas existentes na internet.

Nos conteúdos que estão a ser preparados para serem disponibilizados encontram-se as peças Casal Aberto de Dario Fo e Franca Rame e Fronteira Fechada de Alves Redol, a par com espetáculos destinados à infância com textos como: O Gigante Egoísta ou O Príncipe Feliz a partir de Oscar Wilde, ou ainda Dom Quixote de La Mancha a partir de Miguel de Cervantes.

Está também a ser trabalhado um vídeo de uma leitura partilhada da mensagem do Dia Mundial do Teatro (enviada em anexo), promovida mundialmente pelo Instituto Internacional de Teatro da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, que este ano é assinada pelo Paquistanês Shahis Nadeem, autor, encenador e director da companhia Ajoka. Esta mensagem será lida por actores e pessoas ligadas ao Teatro como: Marques d’Arede, João Cabral, Susana Sá, Ana Paula Rocha, Elisabete Piecho, Luís Madureira entre muitos outros.

A companhia Cegada, residente no TEIV- Teatro-Estúdio Ildefonso Valério um equipamento cultural público do Município de Vila Franca de Xira, fechou o ano de 2019 com um total de 84 sessões artísticas realizadas para mais de nove mil espectadores/utentes (9.305). Apesar dos números revelarem uma das companhia de teatro de arte mais activas e com mais público em todo país, encontra-se agora excluída dos apoios da Direcção-Geral das Artes, a funcionar em gestão corrente, e ainda a aguardar uma palavra, quanto à possibilidade de um apoio extraordinário do Governo de Portugal, que ficou de acontecer em sequência das reuniões presenciais realizadas entre a Sra. Ministra da Cultura e o Sr. Alberto Mesquita – Presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira (a 9 de dezembro) – e a própria companhia Cegada (a 14 de janeiro).

