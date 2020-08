— Eu te amo.

— Ama?

— Amo. Não acredita?

— Eu deveria?

— Não sei. Acho que sim.

— Você apenas acha?

— Talvez. Porque não acredita?

— Porque quer saber?

— Não sei, curiosidade.

— Curiosidade?

— Você sempre me questiona.

— Isso te incomoda?

— Não, é que, eu queria respostas.

— Porque?

— Suas perguntas me intrigam.

— Porque te intrigam?

— Você está sempre perguntando.

— Estou?

— Está, e sempre responde com perguntas.

— Isso é ruim?

— Talvez, pois pretendo obter respostas.

— Porque precisa delas?

— É uma necessidade.

— Uma necessidade?

— Eu disse que te amava, e você me perguntou “Ama?”. Porque?

— Agora você quem fez a pergunta

— Você afirmou

— Afirmei?

— Voltou a perguntar outra vez.

— Não deveria perguntar?

— Deveria responder.

— Isso te aliviaria?

— Talvez. Você pergunta demais.

— E você afirma demais.

— Mais uma afirmação. Doeu?

— Um pouco, porque se importa?

— Não sei. Doeu porque?

— Não lhe dei permissão pra fazer perguntas.

— Acho que invertemos os papéis.

— Invertemos?

— Você pergunta demais.

— Isso é ruim?

— Eu que te pergunto, é ruim pra você?

— E se for?

— Podemos melhorar isso.

— Como?

— Ainda não sei, se você me explicar o motivo.

— Você quer mesmo saber?

— Com toda a certeza.

— Eu gosto das perguntas.

— Não resolveu nada. Porque gosta delas?

— As respostas vêm cheia de significados.

— E as perguntas vem sempre cheias de dúvidas.

— Eu prefiro a dúvida.

— E eu a explicação, me deixa mais à vontade.

— Porque?

— Porque ao menos consigo entender.

— Então você não me entende?

— Você é confusa.

— Eu sou?

— Está sempre questionando, sempre na defensiva, não me dá chances de te entender, nem ao menos se importa com isso.

— É o que você acha?

— É o que eu tenho certeza

— Isso te incomoda?

— Porque sempre me responde com perguntas?

— Quer mesmo saber?

— Quero.

— Porque as perguntas machucam menos do que as respostas.

(Autor desconhecido)