Taxista mata ciclista, deixa cliente em hotel, chama reboque e foge para Lisboa

Um jovem ciclista morreu atropelado por um táxi esta madrugada, em Boliqueime, no Algarve. Após o acidente, o taxista levou o cliente ao hotel, chamou um reboque para a viatura e fugiu para Lisboa de TVDE, onde acabou intercetado pela GNR.

Um homem de 20 anos morreu na sequência de uma colisão com um táxi, cerca das 3.30 horas desta quinta-feira, na EN 270, em Boliqueime, no Algarve. Após o choque, vítima, de nacionalidade brasileira, foi atropelada pela viatura, morrendo no local.

O táxi procedia do Aeroporto de Lisboa com um turista a caminho do Algarve. O taxista fugiu do local após o acidente e levou o cliente ao hotel. Depois chamou um reboque para a viatura e um TVDE no qual fugiu de volta para Lisboa.

