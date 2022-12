Taxas de juro na Suíça sobem pela terceira vez este ano

O Banco Nacional Suíço (SNB) anunciou esta quinta-feira a terceira subida da taxa de juro num ano, mais meio ponto percentual, para 1%, para contrariar as pressões inflacionistas.

As taxas de juro suíças, que eram de -0,75% no início deste ano, foram aumentadas para -0,25% em junho, enquanto em setembro, após um novo aumento, se situavam em 0,5%, pondo fim a oito anos de taxas negativas no país.

Num comunicado hoje divulgado, o SNB abriu a porta a novos aumentos “a fim de assegurar a estabilidade dos preços a médio prazo”, bem como intervenções no mercado cambial para “assegurar que as condições monetárias são apropriadas”.

A inflação na Suíça, contudo, tem-se mantido relativamente baixa em relação à dos vizinhos da UE, e os aumentos de preços têm abrandado nos últimos meses (de 3,3% em setembro para 3% em outubro).

A força do franco suíço, que se apreciou 4% desde o início do ano contra o euro, foi fundamental para baixar a inflação local, mas o Governo federal continua a promover uma política monetária restritiva para a combater.

A subida da taxa suíça ocorre um dia depois de a Reserva Federal dos EUA (Fed) ter decidido um aumento de meio ponto nas taxas de juro, que se situarão agora num intervalo de 4,25% a 4,5%.