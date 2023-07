Tatuadora Mónica Macedo: de Pétange para o festival Tomorrowland

Mónica Macedo é lusodescendente, trabalha como tatuadora, e participa num dos maiores festivais do mundo a convite da organização.

O Tomorrowland, que começou dia 21 de julho e acaba este fim de semana, é um festival de música belga que está entre os maiores do planeta, o que deixa Mónica Macedo felicíssima. Ao jornal L’Essentiel disse que quando recebeu o convite para ser tatuadora oficial pensou: “como posso recusar?”.

Mónica está no Tomorrowland com Morgana, uma das suas funcionárias que trabalha no salão, MonInk Tattoos, de Pétange.

Cada artista teve de enviar seis desenhos em relação ao logo do Tomorrowland, os melhores foram escolhidos e constam de um livro aberto ao público. As tatuagens são feitas em média em quinze minutos. Os stands de tatuagem e todo o equipamento são disponibilizados aos profissionais pela organização do festival.

Mónica Macedo tem 33 anos e lançou o seu estúdio de tatuagem em Pétange, no leste do grão-ducado, em 2021, o MonInk Tattoos. A lusodescendente esteve sempre ligada às artes, gerindo também um projeto ligado à celebração da gravidez.

O festival de música Tomorrowland é realizado anualmente em Boom na Bélgica, cidade com menos de 20 mil habitantes, no distrito de Antuérpia. Tem uma edição brasileira e outra de inverno, em Alpe d’Huez. O ‘line-up’ deste ano inclui Martin Garrix, Paul Kalkbrenner, Steve Aoki, Tiësto, entre outros.