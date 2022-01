Taremi leva Irão à fase final do Mundial

Um golo do avançado Mehdi Taremi, jogador do Porto, valeu ao Irão um triunfo caseiro por 1-0 sobre o Iraque, em Teerão, e o apuramento para a fase final do Mundial de futebol de 2022.

Taremi selou, aos 48 minutos, o sexto triunfo em sete jogos dos iranianos no Grupo A da terceira fase de qualificação asiática e a sexta presença do país no Mundial, depois de 1978, 1998, 2006, 2014 e 2018, sempre com eliminações na fase de grupos.

No Grupo A, o Irão segue isolado na liderança, com 19 pontos, contra 17 da Coreia do Sul, comandada por Paulo Bento, que ainda se pode qualificar hoje, se os Emirados Árabes Unidos, quartos, com seis, não vencerem em casa a Síria, sexta e última, com dois.

O Irão, 14.º país com lugar garantido na prova, junta-se às seleções sul-americanas de Argentina e Brasil, ao anfitrião Qatar e às europeias Alemanha, Bélgica, Croácia, Dinamarca, Espanha, França, Inglaterra, Países Baixos, Sérvia e Suíça.