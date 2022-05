TAP volta a voar para Caracas em junho

Realiza-se esta quinta-feira um voo especial entre Lisboa e Caracas para retoma de uma ligação prevista para junho.

A partir do início do verão, Lisboa e Caracas voltam a estar ligados pela companhia aérea portuguesa. Depois de um voo de retoma a 21 de abril, segue esta quinta-feira o segundo voo da companhia aérea antes de abrir a rota. A Executive Digest refere ainda que no dia 16 de maio realiza-se o terceiro voo de retoma.

O objetivo para a TAP passa por servir a grande comunidade portuguesa residente na Venezuela, depois vários acontecimentos que obrigaram a fechar a rota. Tanto a ação política de Juan Guaidó contra o presidente Maduro como a pandemia obrigaram a TAP a encerrar a rota.