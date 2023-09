TAP reforça voos de Lisboa e Porto para o Brasil

A TAP e a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) assinaram um protocolo para ampliar os voos internacionais para o Brasil através das ligações de Lisboa e Porto.

O acordo foi assinado numa cerimónia na cidade brasileira do Rio de Janeiro, onde decorre a 50.ª Edição da feira de turismo ABAV Expo.

Em comunicado, a companhia aérea portuguesa explicou que a parecia “a Embratur atue com ações de promoção dos voos e de destinos brasileiros nas cidades que se conectam ao Brasil a partir dos voos operados pela TAP”.

O objetivo, explicou, passa por ampliar a procura por parte de turistas estrangeiros que queiram visitar o gigante sul-americano e assim ampliar o número de turista europeus e africanos “através do hub aéreo da TAP Air Portugal em Lisboa e Porto, cidades em que a companhia portuguesa possui acordo de compartilhamento de rotas com outras aéreas europeias, permitindo que o turista chegue ao Brasil facilmente com a compra de um único bilhete”.

“A empresa bandeira de Portugal é muito estratégica para nossa estratégia de atrair cada vez mais turistas europeus e africanos para o Brasil, principalmente para as regiões Norte e Nordeste, que podem ser ‘acessadas’ com uma rápida conexão em Portugal”, frisou o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, de acordo com a mesma nota.

Por outro lado, o diretor da TAP para as Américas, Carlos Antunes, frisou que a “assinatura deste acordo com a Embratur é o reafirmar da TAP como a mais importante companhia aérea internacional a ligar o Brasil à Europa, a companhia Aérea europeia mais brasileira”.

No dia anterior, à noite, também na “Cidade Maravilhosa”, o Cristo Redentor iluminou-se com as cores de Portugal, num evento promovido pela TAP, numa celebração com entidades e promotores turísticos para conectar os brasileiros à Europa.

Nesta ocasião, de acordo com uma nota divulgada pela companhia aérea portuguesa, Carlos Antunes disse que “a TAP já transportou mais 1 400 000 passageiros nas rotas do Brasil, um aumento de 25% em relação ao mesmo período do ano passado”.

“Só do Rio de Janeiro, do aeroporto do Galeão, foram mais 244 mil passageiros, um aumento de 19%”, frisou.

No início do mês, a TAP anunciou que vai elevar o total de partidas de Portugal para 91 semanais.

No Brasil, Recife vai ganhar mais três frequências semanais a partir de Lisboa, passando de sete para dez, o Rio de Janeiro cresce de dez para doze e São Paulo, Belém, Brasília, Natal, Maceió, Porto Alegre e Salvador também terão mais um voo semanal de e para Portugal.