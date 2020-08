TAP recorda regras para voar para Portugal

Em comunicado enviado ao BOM DIA a companhia aérea portuguesa pede a todos os passageiros que antes de viajar, confirmem sempre as restrições de viagem e requisitos de entrada tanto do seu destino final como da transferência, caso se aplique.

A TAP recorda que, de acordo com disposto pelo Governo Português (cf. Despacho n.º 7595-A/2020, de 31 de julho), todos os passageiros (incluindo cidadãos portugueses, residentes em Portugal e seus familiares) de voos de países que não integram a União Europeia ou que não sejam países associados ao Espaço Schengen terão de apresentar antes do embarque, comprovativo de realização de teste laboratorial (RT-PCR) para rastreio da infeção por SARS-CoV -2, com resultado negativo, realizado nas 72 horas anteriores ao momento do embarque, ou ser-lhes-á negado o embarque.

Os passageiros provenientes da União Europeia ou do Espaço Schengen não são obrigados a apresentar este covid-19 mas poderão ser objeto de controlos, por exemplo, de temperatura corporal.

Passageiros em transferência em Portugal com voo de continuação para fora do território nacional estão isentos da apresentação do teste desde que o voo de continuação ocorra no mesmo dia de calendário e não saiam da zona de embarque do aeroporto.

