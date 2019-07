TAP recebe aviões com problemas

A Airbus revela, em carta, ter detetado problemas com óleo no motor e sistema de ar condicionado nos novos aviões A330 Neo comprados pela TAP e que têm motivado queixas. “Task force” vai investigar a origem do mal-estar reportado.

Pequenas gotas de óleo libertadas no arranque do motor e o sistema de ar condicionado estão na origem dos cheiros estranhos que têm sido detetados nos novos A330 Neo comprados pela TAP, reconhece a Airbus, em carta enviada à companhia aérea, datada de 7 de junho, a que o JN/Dinheiro Vivo teve acesso. Mas para o mal-estar reportado pelos tripulantes – tonturas, vómitos, enjoos, desorientação, cansaço extremo e até sensação de desmaio – a fabricante europeia de aviões continua sem resposta.

“Foram reportados dois efeitos diferentes: cheiros pouco comuns e sintomas de desconforto, não havendo uma correlação entre os dois fatores”, refere.

