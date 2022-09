TAP pode ser vendida à Lufthansa ou à Air France-KLM

Governo quer avançar com a privatização da TAP ainda este ano, tendo em vista concluir o processo nos primeiros meses de 2023, avança o Expresso.

Entre as favoritas à compra da companhia aérea encontram-se a alemã Lufthansa e o grupo que junta a francesa Air France e a holandesa KLM.

Já a IAG, liderada pela britânica British Airways e a espanhola Iberia, chegou a sinalizar interesse, mas deverá ser descartada por ser uma ameaça para o hub de Lisboa. Ainda segundo o jornal Expresso, o governo português tem tido conversas com os assessores financeiros e as companhias candidatas nos últimos meses com alguma regularidade e discrição.

A principal hipótese seria a privatização de pelo menos metade da TAP, mas algumas pessoas dentro do governo sinalizam que pode não haver resistência em vender uma percentagem perto dos 100%, segundo o jornal.

A decisão ainda não está tomada, mas os vários cenários estão a ser estudados e equacionados pelo gabinete do ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos.