TAP pode precisar de ainda mais dinheiro, admite ministro

O ministro das Finanças, João Leão, disse, em entrevista ao Jornal de Negócios e Antena1, que os apoios às empresas vão manter-se durante a pandemia e falou das situações da TAP e do Novo Banco.

Em relação à TAP, o ministro das Finanças admitiu que a companhia aérea de bandeira portuguesa pode vir a precisar de mais dinheiro do que os 500 milhões inscritos no Orçamento do Estado para 2021 (OE2021).

“Isso está em análise. Admito que o valor possa ter de ser reponderado porque, neste momento, a pandemia está a ter um impacto muito mais forte do que era esperado”, afirmou João Leão. “A situação da TAP é de grande exigência, não só em Portugal, mas em toda a Europa. Em toda a Europa, os governos têm mobilizado apoios massivos para as suas companhias aéreas”.

Além do empréstimo do Estado de 1.200 milhões feito em meados do ano passado, o Ministério das Finanças inscreveu no Orçamento do Estado 500 milhões de euros para a TAP, uma verba inferior à que está prevista no plano de reestruturação apresentado no final do ano passado pelo ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos.

O plano conta com uma despesa global de 3,7 mil milhões de euros até 2025, dos quais 970 milhões a 1,16 milhões já em 2021, o dobro do que ficou inscrito no OE2021.