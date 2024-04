TAP oferece novo serviço: um lugar vazio ao seu lado

Chama-se “Empty Side Seat” a nova ação comercial da TAP que propõe aos seus clientes que viajam em classe económica que reservem um lugar a mais ao seu lado para terem mais espaço e conforto.

“O assento vazio ao seu lado garante mais espaço para desfrutar de uma viagem ainda mais serena”, informa a companhia aérea portuguesa em comunicado enviado ao BOM DIA.

Mas a TAP recorda que, além do espaço, um assento vazio ao seu lado permite “privacidade, para usufruir de maior tranquilidade sem ninguém por perto”.

Para reservar um assento vazio ao seu lado, poderá confirmar a disponibilidade desta opção no momento do ‘check-in online’. Se o serviço estiver disponível, aparecerá como opção no ato de ‘check-in’.

Nessa altura basta selecione os assentos a serem bloqueados e pagar um suplemento. Após pagamento bem sucedido, receberá um e-mail de confirmação.