TAP no top 10… das piores companhias do mundo

A TAP é a 9.ª pior companhia aérea internacional, de acordo com um estudo realizado pela Bounce ao obter uma classificação de 5.3.

Para esta análise são considerados fatores como serviço, refeições, conforto e entretenimento, bem como o número de reclamações e a bagagem autorizada.

Atrás da empresa portuguesa encontra-se a companhia aérea Viva Air Colombia que é considerada a pior companhia aérea do mundo, com uma pontuação de 3.4 numa escala de zero a 10.

Também a easyJet (5.2) ou Ryanair (4.2) estão piores do que a TAP neste ranking encabeçado pela Ana All Nippon Airways (9.6), seguida pela Singapore Airlines (9.5) e, em terceiro lugar, pela Korean Airlines (9.2).