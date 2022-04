TAP e Ryanair continuam em pé de guerra

O CEO da Ryanair, Michael O’Leary, pediu explicações à sua homóloga da TAP, Christine Ourmières, sobre as alegações de que as companhias aéreas low-cost em Lisboa eram prejudiciais à economia do país.

Em comunicado enviado ao BOM DIA, a companhia aérea irlandesa repudia as declarações de Ourmières e explica que as suas tarifas reduzidas “estão a impulsionar o rápido crescimento e a recuperação pós-covid das viagens aéreas no Porto, em Faro, em Ponta Delgada e na Madeira”.

O’Leary foi mais longe e acusou ainda o Governo de desperdiçar “três mil milhões de euros em Auxílios Estatais à TAP”.

“Se a CEO da TAP puder explicar porque é que as tarifas elevadas e os milhares de milhões de Auxílios Estatais são ‘melhores’ para os cidadãos portugueses, então dar-lhe-emos voos gratuitos da Ryanair durante um ano”, colmatou O’Leary.