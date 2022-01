TAP é a companhia mais segura da Europa

A TAP foi recentemente distinguida pela airlineratings.com, página especializada no setor da aviação, como a companhia aérea mais segura da Europa e a quinta mais segura em todo o mundo.

Num ranking que conta com 20 companhias de todo o mundo, a TAP ficou em quinto lugar no que à segurança diz respeito.

De acordo com o índice publicado, a Air New Zealand ascendeu ao primeiro lugar do pódio, completado, respetivamente, por Etihad Airways, Qatar Airways e Singapore Airlines.

A TAP fecha o top-5 e ocupa a primeira posição em relação à Europa.

“Somos a Companhia Aérea mais segura da Europa e a quinta a nível mundial! Esta foi uma distinção atribuída pelo site airlineratings.com e é fruto do nosso compromisso em garantir a máxima segurança e bem-estar de todos os nossos passageiros”, congratulou-se a Transportadora Aérea Portuguesa nas redes sociais.

#portugalpositivo