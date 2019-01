TAP é a companhia aérea com mais atrasos

Até setembro, foram 100 milhões “deitados fora, perdidos”, lamentou Antonoaldo Neves, referindo-se ao custo dos atrasos da TAP no ano de 2018. Problemas que a companhia aérea portuguesa pretende solucionar com as contratações de pessoal de bordo e a compra de aviões, levadas a cabo desde a privatização.

Com 37 aviões a estrear já em 2019 e a contratação de 500 pilotos e mil tripulantes de cabine entre 2018 e 2019, segundo revelou o presidente executivo da TAP, Antonoaldo Neves está empenhado em resolver um “problema sério” e que traz má publicidade a uma companhia que tem potencial para estar cotada entre as melhores do mundo. Mas os esforços da transportadora portuguesa não resolvem tudo, conforme tem dito o CEO: se no aeroporto não se der a evolução necessária, parte dos problemas continuará.

Segundo a Bloomberg a TAP é a companhia com mais atrasos do mundo, segundo o ranking da OAG (empresa que reúne informação sobre as transportadoras), com 42,4% dos voos a aterrar com pelo menos 15 minutos de atraso.

A TAP justifica a situação com os “enormes constrangimentos ao nível da infraestrutura” de Lisboa, afirmando estar a trabalhar em conjunto com a gestora aeroportuária ANA e o governo para mitigar essas falhas.

AS COMPANHIAS MENOS PONTUAIS DO MUNDO

(Percentagem de atrasos de 15 minutos ou mais nas chegadas)