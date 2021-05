TAP duplica venda de bilhetes entre Portugal e Reino Unido

As reservas de passageiros nos voos da TAP entre Portugal e Reino Unido “mais do que duplicaram” desde que Portugal entrou na lista verde de destinos de Inglaterra, adiantou a transportadora em comunicado.

“De 7 a 11 de maio, o volume de reservas para voos da TAP entre os dois países mais do que duplicou, em vendas no site da companhia, face ao mesmo período da semana anterior (30 de abril a 4 de maio) imediatamente anterior à inclusão de Portugal na “green list” [lista verde]”, indicou a TAP, salientando que “o crescimento no número de reservas foi de 131%”.

“Para dar resposta ao aumento de procura, também potenciado por uma campanha promocional do destino Portugal a que a TAP deu início no mercado inglês, com o claim ‘Unlock Portugal’, a companhia aérea nacional vai aumentar consideravelmente a sua oferta de voos entre os dois países no próximo mês”.