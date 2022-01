TAP: Brasil-Porto mais caro do que Brasil-Paris ou Londres

Um estudo da SkyExpert mostra que voos da TAP para França ou Inglaterra são mais económicos com escala na Cidade Invicta.

No seguimento do anunciado reforço da oferta de voos da TAP, a partir do Aeroporto Francisco Sá Carneiro para Lisboa e para São Paulo e o Rio de Janeiro, um estudo da SkyExpert, empresa de consultoria especializada no transporte aéreo, concluiu que fica mais barato viajar do Brasil para Paris ou Londres, com escala no Porto, do que viajar diretamente para a Invicta.

Pedro Castro, diretor da SkyExpert, diz que “as declarações [da TAP] de querer trazer mais turistas para o Porto não encontram aplicação prática”. No caso dos voos a partir do Brasil, insiste que a companhia aérea nacional privilegia quem usa a aerogare de Francisco Sá Carneiro para seguir viagem para França ou Inglaterra.

