TAP avisa: transporte aéreo só vai estabilizar em 2023

“Os últimos dois anos foram muito difíceis para todos nós, sobretudo para o setor da aviação comercial, extremamente penalizado devido à pandemia. Todos os colaboradores da TAP Air Portugal têm trabalhado resiliente e consistentemente na reconstrução da companhia e em ganhar novamente a vossa confiança”, afirma Christine Ourmières-Widener, CEO da TAP.

Em comunicado da companhia aérea, a líder da empresa refere-se ao fim de semana que “não foi fácil para a TAP devido a constrangimentos vários. Só com o empenho e esforço das equipas, tanto de terra como do ar, foi possível prestar o melhor serviço possível aos nossos passageiros, levá-los ao destino e normalizar a operação”. Oumières-Wiedener aproveita para agradecer aos funcionários da companhia.

E a CEO da TAP explica que “ainda que as restrições à mobilidade de passageiros tenham sido levantadas na sua maioria, o transporte aéreo, bem como a respetiva estrutura e serviços complementares, enfrenta uma séria limitação de recursos a nível global, num momento em que as operações de voo passaram praticamente do zero para cerca de 90% dos níveis pré-pandemia” e reconhece que a empresa não está a fornecer o serviço esperado.

“Não estamos a oferecer o serviço de excelência que planeámos e que queremos que experiencie connosco, face à crise que o transporte aéreo atravessa e que, de acordo com as previsões mais recentes, não deverá melhorar nas próximas semanas”, afirma Christine Ourmières-Widener que pede desde já desculpas aos clientes tal como o fez a Lufthansa há cerca de uma semana.

Contudo, a CEO da TAP garante “que a TAP e todas as nossas equipas estão empenhadas, neste momento, em minimizar ao máximo todo e qualquer inconveniente que possa surgir durante a sua jornada connosco, esperando contar com um transporte aéreo mais robusto, funcional e articulado no verão de 2023”, contudo a companhia aérea portuguesa garante estar a fazer o melhor “para voltar a proporcionar a qualidade, a pontualidade e a confiança que merecem e que certamente terão da TAP Air Portugal, o mais rapidamente possível”.